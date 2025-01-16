Простые и надежные: самые доступные внедорожники на рынке РФ

Автоэксперт Осецкий назвал три самых доступных внедорожника в России

Lada Niva Legend, УАЗ Патриот и УАЗ Хантер входят в топ-3 самых доступных внедорожников в России, рассказал эксперт по подбору автомобилей и партнерделового альянса нефтехимической компании Relynolli Денис Осецкий. Все эти автомобили отечественного производства.

Lada Niva Legend

Комментарий эксперта

Денис Осецкий, эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli:

– Да, несколько не дотягивают до характеристик европейских, корейских и китайских брендов, однако это вполне качественные автомобили, проверенные временем.

Также эксперт отметил, что выбирать внедорожник стоит, исходя из собственных потребностей, предпочтений, образа жизни и, конечно, отталкиваясь от кошелька. С этих позиций он рассмотрел вышеназванные автомобили российского производства. При этом Осецкий уточнил, что цены указаны приблизительные, потому что дилеры предлагают различные акции, скидки, трейд-ин, стоимость может быть и чуть ниже указанной.

УАЗ Патриот

Так, желающим приобрести Lada Niva Legend можно уложиться в 1-1,2 млн рублей, и это, пожалуй, самый доступный новый внедорожник в России. При этом автомобиль вполне универсальный, имеет высокий клиренс, полный привод, есть комплектации с кондиционером, гидроусилителем. В целом благодаря обновленному интерьеру и экстерьеру не выглядит архаичным, при этом имеет проверенную временем конструкцию.

Если необходим автомобиль побольше и посолиднее, то можно рассмотреть УАЗ Патриот. Однако цена уже будет выше – от 1,5 млн рублей. Он представляет собой полноценный, более мощный и солидный внешне внедорожник. Этот внедорожник также претерпел некоторые изменения: он имеет ходовые огни, оснащается кондиционером и гидроусилителем. В своем классе может составить конкуренцию даже более дорогим и именитым аналогам, считает Осецкий.

Кому необходима машина для езды по жесткому бездорожью (например, рыбакам, охотникам), подойдет проверенная конструкция УАЗ Хантер. Есть версии со съемным верхом, с жестким подключением блокировок. По стоимости автомобиль сопоставим с УАЗ Патриот: цена стартует от 1,5 млн рублей, однако можно сказать, что это более полноценный внедорожник.

«А, пожалуй, итоговым моментом, определяющим выбор, выступают собственные ощущения. Сядьте в автомобиль, прокатитесь на нем – оцените, насколько он соответствует вашему представлению о комфорте и других характеристиках», – подытожил Осецкий.

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