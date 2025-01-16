Машины подорожают на 50%: эксперт назвал причины

Глава РОАД Мигаль: в 2025 году цены на машины в России поднимутся на 50%

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис Мигаль считает, что автомобили России в 2025 году могут подорожать на 50%. Он полагает, что рост цен вызовет серьезные последствия, среди которых падение спроса и уменьшение количества сделок купли-продажи.

По словам аналитиков, рост цен обусловлен несколькими факторами, в числе которых удорожание логистики, а также производства и перевозки запчастей. Повышение утильсбора также увеличивает итоговую цену автомобилей.

В январе на 1,5-5% уже подорожал целый ряд моделей, среди которых машины бренда Lada и китайские автомобили. Подорожают и самые дешевые модели, например, Changan Alsvin и Geely Emgrand, считают эксперты.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: ОСН