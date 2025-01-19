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Стоит ли покупать подержанного «китайца»: ответ эксперта

Эксперт Попов: У китайских машин старше 10 лет может страдать железо

Россиянам не стоит покупать китайские машины с пробегом, потому что они могут быть ненадежными, считает независимый эксперт Дмитрий Попов.

Он пояснил, что китайские автомобили старше 10 лет могут быть непривлекательными внешне. У китайского автопрома, как у любого другого, в начале пути возникали трудности с производством, поэтому заводы копировали западные модели без должной обработки деталей.

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По словам специалиста, главные риски при покупке подержанных китайских машин касаются того, что авто, которым десять и более лет, будут серьезно страдать по железу.

Попов прибавил, что будет трудно найти оригинальные запчасти на такие автомобили.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

Источник: NewsInfo.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 372
19.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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