Стоит ли покупать подержанного «китайца»: ответ эксперта
Эксперт Попов: У китайских машин старше 10 лет может страдать железо
Россиянам не стоит покупать китайские машины с пробегом, потому что они могут быть ненадежными, считает независимый эксперт Дмитрий Попов.
Он пояснил, что китайские автомобили старше 10 лет могут быть непривлекательными внешне. У китайского автопрома, как у любого другого, в начале пути возникали трудности с производством, поэтому заводы копировали западные модели без должной обработки деталей.
По словам специалиста, главные риски при покупке подержанных китайских машин касаются того, что авто, которым десять и более лет, будут серьезно страдать по железу.
Попов прибавил, что будет трудно найти оригинальные запчасти на такие автомобили.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.
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Источник: NewsInfo.Ru
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19.01.2025
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