Подержанная Lada Granta подешевела за год почти на 15%

Средние цены на легковые авто с пробегом снизились за год до 2 млн рублей

Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке России к концу 2024 года снизилась до 2 млн рублей, это на 12% ниже уровня января прошлого года. Такими данными поделились эксперты «Авто.ру Оценка».

При этом средний возраст машины с пробегом увеличился за год почти до девяти лет, а пробег приблизился к 145 тыс. км. На долю отечественных марок приходится 13%, у немецких марок 22%, японских – 21%, машин производства Южной Кореи – 17%. Китайский автопром еще не начал активно выходить на вторичный рынок РФ, поэтому его доля за 2024 год составила 3,3%.

Что касается регионов, то больше всего средняя стоимость подержанных автомобилей снизилась в Смоленской области. Там цена машины с пробегом по сравнению с январскими значениями снизилась на 28,6% и составила 1,34 млн рублей. Затем идут Липецкая (–27%; 980 тыс. рублей) и Пензенская области (–24,2%; 1,09 млн рублей).

Топ-10 моделей, цены на которые снизились максимально, возглавила Lada Largus (–14,6%; 966 тыс. рублей), Chery Tiggo 8 Pro (–12,6%; 2,25 млн рублей) и Exeed TXL (–12%; 2,81 млн рублей). Также в рейтинг вошли Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro, Renault Logan II, Lada XRAY, Exeed VX и Range Rover IV. Средняя стоимость почти всех машин с пробегом в топ-10 снизилась за год на 10 и более процентов.

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Источник: iz.ru