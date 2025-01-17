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Как увеличить мощность автомобиля – есть простой и эффективный способ

Водителям назвали простой способ увеличения мощности автомобиля на 10%

Замена одной только технической жидкости в автомобиле может увеличить мощность автомобиля на 10%. Эксперты издания Pravda.Ru поделились простым и эффективным способом повышения производительности транспортного средства. Для этого достаточно заменить моторное масло, причем только его часть.

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«Заменяя часть масла, вы не только избавляетесь от старого, но и добавляете новое, более качественное. Это позволяет снизить трение в двигателе, что, в свою очередь, увеличивает его мощность. Но не стоит торопиться. Важно учитывать, что такой метод требует осторожности и понимания особенностей вашего автомобиля», – подчеркивают эксперты.

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Самое главное – использовать только высококачественное синтетическое масло, потому что оно обеспечивает более высокие показатели эффективности. Если смешать разные типы масла, последствия могут быть непредсказуемыми, поэтому выбирать нужно только совместимые продукты.

Для проведения этой процедуры понадобятся ключи, емкость для старого масла и новое масло.

«Прогрейте двигатель, чтобы старое масло стало более текучим, что облегчит его слив. Слейте старое масло через сливное отверстие, добавьте новое масло, не забывая оставить часть старого. Убедитесь, что оно подходит вашему двигателю. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы новое масло равномерно распределилось», – советуют эксперты.

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Обязательно нужно периодически проверять уровень масла, а также его состояние. Такой простой способ не только улучшит работу силового агрегата вашего автомобиля, но и продлит его ресурс.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1656
17.01.2025 
Фото:Depositphotos
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