Новые Mercedes-Benz G-Class привезли в РФ: цены резко отличаются
Дилеры привезли в Россию два новых автомобиля Mercedes-Benz G-Class 2025 модельного года, предзаказы на них начали принимать в 2024 году.
Один из них представляет собой доработанный подразделением AMG Mercedes-Benz G-Class 2025 launch edition. У автомобиля бензиновый двигатель и 48-вольтовая гибридная установка, которая позволяет добавлять 200 нм крутящего момента, общая мощность составляет 585 л.с.
До «сотни» машина разгоняется за 4,3 секунды. Максимальная скорость равна 240 км/ч. Стоит такой экземпляр 43 млн рублей.
Вторая машина в версии g450d оснащена 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 367 л.с., ее цена составляет 25 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.
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Источник: «Российская газета»