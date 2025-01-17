До 2 млн рублей: самые доступные кроссоверы российской сборки

Топ-7 недорогих кроссоверов, которые выпускают в России

Издание Autonews.ru перечислило самые доступные кроссоверы, которые собирают на российских заводах.

Москвич 3

Один из самых дешевых – Москвич 3, его собирают на бывшем заводе Renault в Москве, а цены на модель стартуют от 1,7 млн руб. Топовая версия стоит 1,9 млн руб. Кроссовер оснащается мотором объемом 1,5 л и мощностью 136 л.с., коробка передач – 6-ступенчатая МКП или вариатор. Привод передний.

SWM G01

Китайский кроссовер SWM G01 производят на заводе «Автотор» в Калининграде. Уточняется, что при официальной стоимости 2 409 600 руб. на автомобиль распространяется скидка 633 600 руб. Машина оснащается 139-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и 7-ступенчатым роботом.

BAIC X35

Кроссовер BAIC X35 также собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Автомобиль предлагается исключительно с 1,5-литровым мотором (136 л.с.) и вариатором. Цена начинается от 2 225 000 руб., при этом предусмотрена прямая скидка от производителя в размере 350 тыс. руб.

Kaiyi X3

Kaiyi X3 –это прямой конкурент Москвича 3, его также собирают на калининградском заводе «Автотор». У автомобиля 1,5-литровый мотор мощностью 113 л.с. Его стоимость составляет 2 238 000 руб.

Haval M6

Haval M6 производят на предприятии в Калуге. Автомобиль доступен в двух комплектациях: с МКП или АКП по цене от 2 279 000 и 2 399 000 руб. соответственно. Кроссовер оснащается безальтернативным 1,5-литровым мотором мощностью 143 л.с.

XCite X-Cross 7

Кроссовер XCite X-Cross 7 производят на бывшем заводе Nissan в Петербурге, реализуют автомобиль в дилерских центрах Lada. Внешне он очень похож на Chery Tiggо 7 Pro в дорестайлинговой версии. У модели две комплектации, стоимость стартует от 2 499 000 руб.

У кроссовера 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л.с., вариатор. Привод передний.

Solaris HC

Solaris HC представляет собой перелицованный Hyundai Creta. Его выпускают на бывшем заводе «Хёндэ» в Санкт-Петербурге, который теперь принадлежит российской фирме АГР.

Базовый мотор на Solaris HC – это 1,6-литровый агрегат, который в конфигурации с передним приводом развивает 123 л.с., а с полным – 121 л.с. Также предусмотрен 2,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 149 л.с. Возможен вариант с 6-ступенчатой МКП или классическим автоматом.

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Источник: Autonews.ru