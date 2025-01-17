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АВТОВАЗ запустит новый бренд — рассказываем, зачем ему это нужно

Максим Кадаков: новым брендом АВТОВАЗ может открыть для себя золотую жилу

На недавней пресс-конференции глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил о том, что на предприятии думают над собственным брендом, под которым можно было бы выпускать коммерческие автомобили.

Сборка автомобилей Xcite на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург»
Сборка автомобилей Xcite на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург»

Своего рода «мультибрендовость» – тренд, заданный китайскими производителями, свободно тасующими собственную «колоду» из прежних и вновь создающихся автомарок, – может быть применена и АВТОВАЗом, считает глава отечественного автогиганта.

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Зачем АВТОВАЗу нужен отдельный бренд для коммерческой техники и что под ним может выпускаться?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Опыт, пусть небольшой, но есть. Во-первых, это бренд Xcite, который изначально был в периметре АВТОВАЗа, а затем его стали позиционировать как отдельную сущность. Во-вторых, это Аура, которую давно подумывают вывести в отдельный суббренд.

Своих коммерческих автомобилей не так уж много. Это Ларгусы, а также и фургоны и пикапы на базе Гранты и Нивы, которые выпускает дочерняя компания ВИС-Авто. Можно все это собрать под звонким именем – и, возможно, чуть улучшить их позиционирование на рынке. Но принципиального прорыва это не даст.

Под новым брендом можно собирать и чужие автомобили – из привозных машинокомплектов. Чтобы резко расширить модельную гамму. Сейчас легкие коммерческие автомобили – золотая жила.

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И здесь уже возможны варианты. Можно собирать крупным узлом на том же ВИС-Авто или на заводе в Ижевске. А можно наладить сборку и на бывшем заводе Nissan, который слабо загружен выпуском автомобилей Xcite. Если дистанцировать новый бренд, то на этот «Автозавод Санкт-Петербург» можно подтянуть китайских партнеров, которые опасаются прямого сотрудничества в условиях санкций. Это пока лишь гипотетически возможные варианты. Без конкретики. Но коммерческий транспорт – дело выгодное.

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Источник: Максим Кадаков

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Количество просмотров 9555
17.01.2025 
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