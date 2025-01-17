Интрига сохраняется: представитель автоконцерна ФРГ отрицает продажу заводов Китаю

В Volkswagen назвали спекуляцией новость о продаже Китаю заводов в ФРГ

Распространившиеся в информационном поле утверждения о том, что Volkswagen рассматривает вариант продажи автозаводов в ФРГ китайским компаниям, являются спекуляцией. Об этом заявил глава отдела стратегических и финансовых коммуникаций немецкого холдинга Кристофер Хаусс.

«Вот наша позиция: мы заботимся об ответственном отношении к сотрудникам на наших заводах. Поэтому мы не комментируем подобные спекуляции», – заявил топ-менеджер.

При этом он допустил, что возможны варианты с созданием совместных предприятий с «третьей стороной». Накануне агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник обнародовало информацию, что правительство Китая совместно с китайскими автопроизводителями рассматривают покупку заводов VW в Германии.

По словам источника, позиция КНР будет зависеть от нового правительства ФРГ после февральских выборов. Другой собеседник агентства рассказал, что сотрудники одного из заводов VW не возражают против совместного с китайцами предприятия, но при условии сохранения бренда VW.

Хаусс подчеркнул, что в автоконцерне хотят после приостановки выпуска автомобиля T-Roc на заводе в Оснабрюке в 2027 году использовать производственные мощности предприятия и дальше для нужд компании.

«Volkswagen AG работает над альтернативными вариантами. В том числе рассматривается возможность участия Volkswagen AG в концептах с третьими (сторонами. – Прим. ред.). Для обоих заводов целью должно стать нахождение жизнеспособного решения, учитывающего интересы компании и ее сотрудников», – уточнил Хаусс.

Напомним, Volkswagen в последнее время столкнулся с падением продаж, а также жесткой конкуренцией с китайским автопромом. Топ-менеджмент намеревался закрыть свои заводы в ФРГ, но натолкнулся на жесткое сопротивление со стороны профсоюза.

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Источник: ria.ru