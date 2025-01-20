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К чему может привести долгий простой автомобиля

Эксперты назвали пять проблем, к которым может привести простой автомобиля зимой

Долгий простой автомобиля, особенно зимой, может привести к ряду неприятных последствий, если не была проведена правильная консервация.

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Особенно подвержены поломкам машины, которые стоят на улице и подвергаются скачкам температуры.

Одной из самых частых проблем является севшая аккумуляторная батарея. Во время простоя автомобиль продолжает потреблять ток, пусть и в небольших количествах, из-за чего заряд аккумулятора может постепенно снижаться. Если вовремя не заменить батарею или не отключить потребляющие устройства, запуск двигателя может стать невозможным. Чтобы избежать неприятных ситуаций, полезно иметь в арсенале компактное пусковое устройство, которое может помочь в экстренных случаях.

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Другая распространенная проблема после длительного простоя связана с колесами. Они имеют свойство спускать даже без видимых на то причин. Микротрещина в диске, секущий ниппель, крошечная дырка в колесе, старая резина, полностью не прилегающая к диску, старые диски, давно утратившие исконную геометрию — итог всегда один: спущенное колесо.

Регулярная проверка состояния шин и их своевременная замена — хороший способ избежать таких неприятных ситуаций.

Не менее важным является проверка масла в автомобиле, особенно если есть признаки течи. Старые, изношенные прокладки могут привести к утечкам, которые при первом осмотре не всегда заметны. Если обнаружено масло под автомобилем, важно определить причину утечки, чтобы устранить её как можно скорее и избежать серьезных повреждений двигателя.

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Наконец, стоит помнить о последствиях длительного простоя для других узлов автомобиля. За время долгой стоянки могут ухудшиться характеристики подвески, накопиться лед и грязь на колесах, а также появиться странные звуки, такие как стук или скрежет. Эти проблемы часто исчезают после прогрева машины, но если они сохраняются, стоит обратиться к специалисту для диагностики.

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Источник: Quto

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1465
20.01.2025 
Фото:Unsplash
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