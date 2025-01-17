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Надежный японский кроссовер дешевле 2 млн рублей теперь доступен в России

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda WR-V по цене от 1,8 млн рублей

В России предлагаются новые кроссоверы Honda WR-V стоимостью от 1 800 000 рублей. Для сравнения, седан Lada Vesta в топовой комплектации с вариатором стоит от 1 960 000 рублей.

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За такую сумму автомобиль готова привезти под заказ компания из Владивостока. Предлагается праворульная версия, с комбинированной отделкой салона из ткани и экокожи, полуцифровой приборной панелью, мультирулем, медиасистемой с 7-дюймовым сенсором, климат-контролем и прочими опциями.

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За 1 850 000 рублей аналогичный кроссовер под заказ готова привезти компания из Хабаровска, а у других продавцов в столице Приморья он стоит от 1 990 000 рублей.

В наличии в Хабаровске автомобиль стоит от 2 350 000 рублей, в Белогорске – от 2 750 000 рублей, а в Благовещенске – от 2 765 000 рублей.

Honda WR-V
Honda WR-V

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Под капотом Honda WR-V установлен 1,5-литровый 121-сильный атмосферник, вариатор. Привод передний.

Кроссовер построен на платформе хэтчбека Jazz с полузависимой задней подвеской и барабанными задними тормозами. Клиренс равен 220 мм.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 26724
17.01.2025 
Фото:Honda
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