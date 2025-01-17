Не разорит: подсчитаны расходы на владение популярным «китайцем»

НАПИ: содержание Chery Tiggo 4 обойдется в 2,1 млн рублей за 5 лет

За пять лет на содержание кроссовера Chery Tiggo 4 New придется израсходовать 2,16 млн рублей. Каждый километр на этом авто будет стоить 21,69 рубля. Годовое содержание составит 437,1 тыс. рублей. Новый Chery Tiggo 4 New стоит 2,38 млн рублей.

Chery Tiggo 4 New

В стоимость владения входят страховка, замена резины, бензин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в российской столице при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

В РФ автомобиль продается в комплектациях Active, Prime и Ultra. Все версии оснащаются 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: НАПИ