Не разорит: подсчитаны расходы на владение популярным «китайцем»
НАПИ: содержание Chery Tiggo 4 обойдется в 2,1 млн рублей за 5 лет
За пять лет на содержание кроссовера Chery Tiggo 4 New придется израсходовать 2,16 млн рублей. Каждый километр на этом авто будет стоить 21,69 рубля. Годовое содержание составит 437,1 тыс. рублей. Новый Chery Tiggo 4 New стоит 2,38 млн рублей.
Chery Tiggo 4 New
В стоимость владения входят страховка, замена резины, бензин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в российской столице при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.
В РФ автомобиль продается в комплектациях Active, Prime и Ultra. Все версии оснащаются 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым роботом.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: НАПИ
Фото:Chery | НАПИ
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17.01.2025
Фото:Chery | НАПИ
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Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
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