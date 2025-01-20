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Остаться без денег и без машины: риски покупки автомобиля у юрлица

Юрист Воропаев рассказал, чем опасна покупка авто у юридического лица

Автоюрист Лев Воропаев отмечает, что покупка машины у юрлица популярна у россиян, так как компании и дилеры обычно внушают больше доверия. Но на практике такая сделка часто оказывается гораздо более проблематичной и рискованной, когда человек остается без денег и машины.

Сделка с компанией мало чем отличается от сделки с физлицом. Правоустанавливающие документы одни и те же: паспорт транспортного средства (ПТС) и договор купли-продажи. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков советует подписывать бумаги сразу с гендиректором компании во избежание недоразумений.

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Юридическом лицом, которому принадлежит авто, может быть и автодилер, который должен быть вписан в ПТС. Бывает, что салоны продают машины, выкупленные у другого водителя, но при этом не зарегистрированные в ГАИ. Тогда покупателю необходимо получить договор купли-продажи, заключенный между автосалоном и предыдущим владельцем.

Самая большая проблема для покупателя, когда машина находится в залоге. Сейчас многие юрлица покупают машины по лизинговому договору. Второй риск: юрлицо либо находится в предбанкротном состоянии, либо уже на грани банкротства и продает машину по заниженной цене.

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Если начата процедура банкротства, сделка по продаже машины будет признана недействительной. В итоге ее изымут у нового собственника в судебном порядке и внесут в конкурсную массу. В итоге покупатель останется без всего, рассказал Воропаев.

Как не дать себя обмануть? Основной совет, который дает автоюрист, таков: покупать машину стоит исключительно по среднерыночной цене и обязательно проверить ее наличие в реестре залогов по VIN-коду. Впоследствии это поможет доказать, что водитель проверял легальность машины, проявил добросовестность и осмотрительность.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 167
20.01.2025 
Фото:Depositphotos
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