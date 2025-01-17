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Эти автомобили стоимостью до 2 млн рублей россияне покупают чаще всего

Эксперт Головань перечислил топ-7 авто с пробегом до 2 млн рублей в России

По итогам прошедшего года в сегменте б/у машин в бюджете до 2 млн рублей наиболее популярны были такие бренды, как Volkswagen, Hyundai и Kia, рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом автодилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань. Он пояснил, что лидирует Volkswagen Polo пятого поколения 2014–2020 г. в. со средней ценой 1,13 млн рублей.

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Далее следует кроссовер Hyundai Creta первого поколения (2016-2020 гг. в.). На третьей и четвертой строчках Kia Rio и Hyundai Solaris 2017–2020 гг. в. (средняя цена 1,34-1,2 млн рублей соответственно).

Пятое и шестое места заняли Skoda Rapid первого поколения (1,18 млн рублей) и Kia Rio, выпускавшийся в 2020-2022 годах, со средней ценой 1,65 млн рублей. За ними идет рестайлинговый кроссовер Volkswagen Tiguan первого поколения со средней стоимостью 1,32 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 545
17.01.2025 
Фото:Depositphotos
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