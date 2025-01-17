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Любителям охоты и рыбалки: крутой внедорожник новой генерации уже тестируют

В Сети появились шпионские фото инновационного Mitsubishi Pajero Sport на тестах

Mitsubishi тестирует прототип нового поколения внедорожника, функционал которого по достоинству оценят любители охоты и рыбалки. Фотошпионам удалось заснять Pajero Sport во время тестовых испытаний.

Судя по снимкам, внедорожник с прочной конструкцией и успешно преодолевающий бездорожье внешне будет выглядеть более инновационным, чем его предшественник.

Mitsubishi Pajero Sport на тестах
Mitsubishi Pajero Sport на тестах
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Сквозь камуфляж можно рассмотреть гораздо более высокий капот, а также иные фары. Ожидается, что в технической части новый Pajero Sport повторит пикап Mitsubishi L200/Triton. Вместе с «тележкой» и рамным шасси внедорожник может унаследовать линейку моторов из двух турбодизелей и одного на природном газе.

Презентация новой генерации Mitsubishi Pajero Sport состоится до конца 2025 года, а старт продаж внедорожника ожидается уже 2026 году.

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Источник: motorauthority.com

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / rawpixel.com |motorauthority.com
Количество просмотров 22196
17.01.2025 
Фото:freepik / rawpixel.com |motorauthority.com
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