Большой корейский седан подешевел сразу на миллион рублей

Российский дилер предлагает корейский седан Kia K8 по цене 4 797 млн рублей

Рестайлинговая версия корейского седана премиум-класса Kia K8 теперь доступна по цене 4 797 000 рублей. Это на миллион рублей меньше, чем при старте продаж в октябре прошлого года.

За указанную сумму покупатель получает Kia K8 в комплектации Signature Black. Под капотом 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 198 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач, привод передний.

Kia K8

В оснащение входят десять подушек безопасности, система предупреждения о выезде из полосы, помощник движения в пробке, при торможении, а также датчик усталости водителя.

Кроме того, машина получила двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфонов и поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер Kia K8

Сравнивая Kia K8 с конкурентами, такими как Lexus ES и Toyota Avalon, нельзя не отметить значительную разницу в цене. При сопоставимом уровне оснащения Kia K8 оказывается заметно дешевле.

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Источник: Autonews