Популярный «европеец» наконец вернул себе полноприводную версию

Skoda выпустила полноприводную модификацию Octavia 2025 года

Skoda Octavia 2025 возвращается с обновленной мощностью и уверенностью, которые обеспечит долгожданная система 4x4.

Сердцем обновленной Octavia 2025 стал мощный 2.0 двигатель TSI, развивающий 204 л.с. Эта внушительная мощность, передающаяся на все четыре колеса посредством проверенной семиступенчатой автоматической трансмиссии DSG, обеспечивает впечатляющую динамику и уверенное поведение на дороге в любых условиях.

Skoda Octavia 2025

Но Skoda не пожертвовала экономичностью ради мощности. Расход топлива остался на приемлемом уровне – от 6,7 до 7,3 литров на 100 километров в зависимости от стиля вождения и комплектации.

Выбор комплектации также радует своим разнообразием. Потенциальные покупатели могут выбрать один из трех вариантов: Selection, Design и Sportline.

Интерьер Skoda Octavia 2025

Каждый из них предлагает свой набор опций, позволяя настроить автомобиль под свои индивидуальные потребности. Ищете практичный семейный автомобиль для поездок на дачу зимой? Выбор падет на комплектацию Selection. Мечтаете о динамичном автомобиле для городских улиц и загородных трасс? Комплектация Sportline станет идеальным вариантом. А если вам необходим баланс между комфортом и функциональностью, то обратите внимание на Design.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: 32cars.ru