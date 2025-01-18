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Популярный «европеец» наконец вернул себе полноприводную версию

Skoda выпустила полноприводную модификацию Octavia 2025 года

Skoda Octavia 2025 возвращается с обновленной мощностью и уверенностью, которые обеспечит долгожданная система 4x4.

Сердцем обновленной Octavia 2025 стал мощный 2.0 двигатель TSI, развивающий 204 л.с. Эта внушительная мощность, передающаяся на все четыре колеса посредством проверенной семиступенчатой автоматической трансмиссии DSG, обеспечивает впечатляющую динамику и уверенное поведение на дороге в любых условиях.

Skoda Octavia 2025
Skoda Octavia 2025
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Но Skoda не пожертвовала экономичностью ради мощности. Расход топлива остался на приемлемом уровне – от 6,7 до 7,3 литров на 100 километров в зависимости от стиля вождения и комплектации.

Выбор комплектации также радует своим разнообразием. Потенциальные покупатели могут выбрать один из трех вариантов: Selection, Design и Sportline.

Интерьер Skoda Octavia 2025
Интерьер Skoda Octavia 2025

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Каждый из них предлагает свой набор опций, позволяя настроить автомобиль под свои индивидуальные потребности. Ищете практичный семейный автомобиль для поездок на дачу зимой? Выбор падет на комплектацию Selection. Мечтаете о динамичном автомобиле для городских улиц и загородных трасс? Комплектация Sportline станет идеальным вариантом. А если вам необходим баланс между комфортом и функциональностью, то обратите внимание на Design.

Источник: 32cars.ru

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 2874
18.01.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+3