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Подержанные автомобили стали менее доступны россиянам вслед за новыми

Средняя цена автомобиля с пробегом в декабре 2024 года выросла на 0,7%

Российский рынок подержанных автомобилей продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию к росту цен.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в декабре 2024 года средняя цена легкового автомобиля с пробегом достигла отметки в 1,48 млн рублей, увеличившись на 0,7% по сравнению с ноябрем. Это уже второй месяц подряд, когда наблюдается подобная динамика, подтверждая тренд на повышение стоимости автомобилей на вторичном рынке.

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Месячный прирост в 10 тысяч рублей, хоть и выглядит не столь значительным на фоне предыдущего скачка в 20 тысяч рублей (+1,4% к октябрю), все же свидетельствует о сохранении спроса и, вероятно, о недостатке предложения.

Анализ наиболее популярных моделей на вторичном рынке в декабре 2024 года, согласно данным «АВТОСТАТ», показывает интересную картину. Ближе всего к средней цене в 1,48 млн рублей оказались относительно недорогие, но востребованные модели: 3-летние универсалы LADA Vesta SW и Largus, а также 3-летний кроссовер Chery Tiggo 4.

В то же время, в сегменте более возрастных автомобилей (5-7 лет) спрос остается стабильным на модели Kia Rio и Hyundai Solaris (5 лет), а также Renault Kaptur и Kia Ceed (7 лет).

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 257
18.01.2025 
Фото:Depositphotos
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