#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

В Россию привезли мощный, экономичный и хорошо оснащенный автомобиль: сколько он стоит?

На российском рынке появились новые хэтчбеки Denza Z9 GT по цене 8,5 млн рублей

В Россию пришла новинка, которая однозначно привлекает внимание как автолюбителей, так и экспертов – гибридный хэтчбек Denza Z9 GT.

Denza Z9 GT
Denza Z9 GT

Denza Z9 GT – это хэтчбек бизнес-класса с длиной 5180 мм и колёсной базой 3125 мм. Его элегантные линии и современный дизайн делают его заметным на дороге. Автомобиль выглядит стильно и агрессивно, что подчеркивается широкими колесами и выразительной решеткой радиатора.

Denza Z9 GT
Denza Z9 GT
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новый большой кроссовер Chery — тест на русском Севере

Изюминка Denza Z9 GT – это его мощность. Гибридная версия Ultra развивает впечатляющие 870 л. с. и 1035 Н·м крутящего момента благодаря четырем электромоторам и бензиновому двигателю объемом 2,0 литра, мощностью 207 л. с. Это позволяет автомобилю разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость составляет 230 км/ч.

Интерьер Denza Z9 GT
Интерьер Denza Z9 GT

Что касается экономичности, Denza Z9 GT также удивляет. Батарея на 38,5 кВт·ч обеспечивает запас хода до 201 км на электротяге. В гибридном режиме автомобиль способен проехать до 1 101 км, однако добиться расхода топлива в 3,45 литра на 100 километров будет непросто, особенно если вы решите проверить его динамические характеристики.

Интерьер Denza Z9 GT
Интерьер Denza Z9 GT

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

В списке опций можно найти полноуправляемое шасси, пневмоподвеску и даже режим «краба», который позволяет автомобилю двигаться боком. Внутри автомобиля предусмотрены подогрев, вентиляция и массаж всех кресел, а также аудиосистема с 26 динамиками. На данный момент в Татарстане можно найти объявления о продаже Denza Z9 GT по цене 8 490 000 рублей.

Источник: Тарантас Ньюс

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Denza
Количество просмотров 1906
19.01.2025 
Фото:Denza
Поделиться:
Оцените материал:
0