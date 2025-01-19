В Россию привезли мощный, экономичный и хорошо оснащенный автомобиль: сколько он стоит?

На российском рынке появились новые хэтчбеки Denza Z9 GT по цене 8,5 млн рублей

В Россию пришла новинка, которая однозначно привлекает внимание как автолюбителей, так и экспертов – гибридный хэтчбек Denza Z9 GT.

Denza Z9 GT

Denza Z9 GT – это хэтчбек бизнес-класса с длиной 5180 мм и колёсной базой 3125 мм. Его элегантные линии и современный дизайн делают его заметным на дороге. Автомобиль выглядит стильно и агрессивно, что подчеркивается широкими колесами и выразительной решеткой радиатора.

Denza Z9 GT

Изюминка Denza Z9 GT – это его мощность. Гибридная версия Ultra развивает впечатляющие 870 л. с. и 1035 Н·м крутящего момента благодаря четырем электромоторам и бензиновому двигателю объемом 2,0 литра, мощностью 207 л. с. Это позволяет автомобилю разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость составляет 230 км/ч.

Интерьер Denza Z9 GT

Что касается экономичности, Denza Z9 GT также удивляет. Батарея на 38,5 кВт·ч обеспечивает запас хода до 201 км на электротяге. В гибридном режиме автомобиль способен проехать до 1 101 км, однако добиться расхода топлива в 3,45 литра на 100 километров будет непросто, особенно если вы решите проверить его динамические характеристики.

Интерьер Denza Z9 GT

В списке опций можно найти полноуправляемое шасси, пневмоподвеску и даже режим «краба», который позволяет автомобилю двигаться боком. Внутри автомобиля предусмотрены подогрев, вентиляция и массаж всех кресел, а также аудиосистема с 26 динамиками. На данный момент в Татарстане можно найти объявления о продаже Denza Z9 GT по цене 8 490 000 рублей.

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Источник: Тарантас Ньюс