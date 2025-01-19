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В Россию приехал огромный мощный американский внедорожник с просторным салоном

Cadillac Escalade-V приехал в РФ по параллельному импорту за 24,9 млн рублей

В мире автомобилей есть модели, которые становятся настоящими иконами, и Cadillac Escalade-V – одна из них. Обновленная версия этого «горячего» внедорожника, представленная летом 2024 года, теперь доступна и в России благодаря схеме параллельного импорта.

Этот автомобиль сочетает в себе невероятную мощь, передовые технологии и непревзойденный комфорт, что делает его одним из самых желанных автомобилей на российском рынке.

Cadillac Escalade-V
Cadillac Escalade-V
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Cadillac Escalade-V оснащен мощным 6,2-литровым компрессорным V8, который развивает впечатляющие 682 л.с. Это позволяет внедорожнику разгоняться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды, что для автомобиля такого размера является настоящим достижением.

Двигатель работает в паре с доработанной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система полного привода, передающая до 67% тяги на заднюю ось, гарантирует отличную управляемость и сцепление с дорогой в любых условиях.

Интерьер Cadillac Escalade-V
Интерьер Cadillac Escalade-V

Этот внедорожник также предлагает непревзойденный уровень комфорта и роскоши. Внутри автомобиля вас встретит просторный и элегантный салон, оснащенный множеством современных систем, призванных сделать каждую поездку максимально приятной. Многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, а также система бесключевого доступа создают атмосферу, в которой каждый пассажир чувствует себя как дома.

Одной из самых впечатляющих особенностей нового Cadillac Escalade-V является мультимедийно-развлекательный комплекс, состоящий из семи экранов. Центральная консоль включает в себя цветную тачпад-панель, а для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрены три индивидуальных монитора.

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Cadillac Escalade-V не только роскошен, но и оснащен множеством систем помощи водителю, включая функции удержания автомобиля в полосе, помощь при движении задним ходом и самопилотирование в заторе, адаптивный круиз-контроль и другие интеллектуальные системы. Новый Cadillac Escalade-V уже доступен для покупки в России, и его цена составляет 24 910 000 рублей, что подтверждается предложением от компании «ЭкспрессАвто» из Владивостока.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Cadillac
Количество просмотров 30007
19.01.2025 
Фото:Cadillac
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