В России возобновили выпуск бестселлера Kia Rio: известны подробности
На «Автомобильном заводе АГР» (бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге) возобновился выпуск автомобилей, знакомых многим российским водителям, но под новым брендом и с некоторыми изменениями.
Речь идёт о легендарном Kia Rio, который возвращается на конвейер, пусть и слегка видоизменённым. Завод уже начал сборку как седанов (Solaris KRS), так и кросс-версий хэтчбеков (Solaris KRX).
На сегодняшний день, по данным источников внутри предприятия, собрано около двух десятков готовых хэтчбеков. Более того, компания Петерформ уже поставила на завод внушительную партию кузовных комплектов: 120 для Solaris KRS и 60 для Solaris KRX.
Ожидается, что сборка этих комплектов завершится в ближайшие дни, что позволит значительно увеличить количество готовых автомобилей. В общей сложности, в ближайшее время с конвейера сойдут до 200 автомобилей.
Это событие приобретает особую значимость на фоне сообщений об истощении запасов комплектующих, которые появились ещё в августе прошлого года. Тогда же ходили слухи о переориентации завода на сборку автомобилей GAC. Однако, судя по всему, «Автомобильный завод АГР» смог найти пути решения проблемы с поставками, обеспечив продолжение выпуска автомобилей, которые фактически являются копиями популярных бюджетных моделей Kia и Hyundai, ушедших с российского рынка.
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Источник: Русский автомобиль