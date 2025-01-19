В России возобновили выпуск бестселлера Kia Rio: известны подробности

«Автомобильный завод АГР» запустил производство Solaris KRS и Solaris KRX

На «Автомобильном заводе АГР» (бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге) возобновился выпуск автомобилей, знакомых многим российским водителям, но под новым брендом и с некоторыми изменениями.

Речь идёт о легендарном Kia Rio, который возвращается на конвейер, пусть и слегка видоизменённым. Завод уже начал сборку как седанов (Solaris KRS), так и кросс-версий хэтчбеков (Solaris KRX).

Solaris KRS (Kia Rio)

На сегодняшний день, по данным источников внутри предприятия, собрано около двух десятков готовых хэтчбеков. Более того, компания Петерформ уже поставила на завод внушительную партию кузовных комплектов: 120 для Solaris KRS и 60 для Solaris KRX.

Ожидается, что сборка этих комплектов завершится в ближайшие дни, что позволит значительно увеличить количество готовых автомобилей. В общей сложности, в ближайшее время с конвейера сойдут до 200 автомобилей.

Solaris KRX (Kia Rio X-line)

Это событие приобретает особую значимость на фоне сообщений об истощении запасов комплектующих, которые появились ещё в августе прошлого года. Тогда же ходили слухи о переориентации завода на сборку автомобилей GAC. Однако, судя по всему, «Автомобильный завод АГР» смог найти пути решения проблемы с поставками, обеспечив продолжение выпуска автомобилей, которые фактически являются копиями популярных бюджетных моделей Kia и Hyundai, ушедших с российского рынка.

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Источник: Русский автомобиль