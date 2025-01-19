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В России возобновили выпуск бестселлера Kia Rio: известны подробности

«Автомобильный завод АГР» запустил производство Solaris KRS и Solaris KRX

На «Автомобильном заводе АГР» (бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге) возобновился выпуск автомобилей, знакомых многим российским водителям, но под новым брендом и с некоторыми изменениями.

Речь идёт о легендарном Kia Rio, который возвращается на конвейер, пусть и слегка видоизменённым. Завод уже начал сборку как седанов (Solaris KRS), так и кросс-версий хэтчбеков (Solaris KRX).

Solaris KRS (Kia Rio)
Solaris KRS (Kia Rio)
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На сегодняшний день, по данным источников внутри предприятия, собрано около двух десятков готовых хэтчбеков. Более того, компания Петерформ уже поставила на завод внушительную партию кузовных комплектов: 120 для Solaris KRS и 60 для Solaris KRX.

Ожидается, что сборка этих комплектов завершится в ближайшие дни, что позволит значительно увеличить количество готовых автомобилей. В общей сложности, в ближайшее время с конвейера сойдут до 200 автомобилей.

Solaris KRX (Kia Rio X-line)
Solaris KRX (Kia Rio X-line)

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Это событие приобретает особую значимость на фоне сообщений об истощении запасов комплектующих, которые появились ещё в августе прошлого года. Тогда же ходили слухи о переориентации завода на сборку автомобилей GAC. Однако, судя по всему, «Автомобильный завод АГР» смог найти пути решения проблемы с поставками, обеспечив продолжение выпуска автомобилей, которые фактически являются копиями популярных бюджетных моделей Kia и Hyundai, ушедших с российского рынка.

Источник: Русский автомобиль

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Лежнин Роман
Фото:Solaris
Количество просмотров 22531
19.01.2025 
Фото:Solaris
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