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Лайфхак на миллион, о пользе которого не знают даже опытные водители

Стало известно, для чего дальнобойщики вешают бутылки на колеса грузовика

Многие водители грузовых машин подвешивают пластиковые бутылки с водой на колеса. Как такой необычный и практичный прием помогает контролировать состояние грузовика, рассказали эксперты издания Pravda.Ru.

Дело в том, что закрепленные на колесах бутылки помогают дальнобойщикам вовремя заметить проблему с колесом или подвеской. При движении транспортного средства бутылка вращается, но если она остается неподвижной или ведет себя странно, это свидетельствует о неисправности.

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«Принцип прост: если колесо теряет давление, бутылка начинает заметно отклоняться от привычной траектории. Такой визуальный индикатор позволяет быстро выявить спущенные шины, разбалансировку или даже дефекты подвески», – объясняют эксперты.

Такой простой, но эффективный метод стал популярным у водителей благодаря доступности. А для дальнобойщиков в дороге каждая мелочь имеет значение, так как любая поломка на трассе грозит не только затратами, но и потерей времени. А этот нехитрый способ поможет избежать серьезных проблем и своевременно оповестит водителя об опасности.

При этом стоит отметить, что метод с бутылкой не заменит техническое обслуживание, которое необходимо проходить регулярно.

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Светлана Тарасенко
Фото:YouTube
Количество просмотров 1091
20.01.2025 
Фото:YouTube
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