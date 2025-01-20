Водителей предупредили об окончании периода автоматического продления прав

МВД: период автоматического продления водительских прав завершится в 2025 году

Водительские права россиян, срок действия которых закончился или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря текущего года, нужно заменить, рассказали в пресс-центре МВД РФ.

Период автоматического продления прав в России заканчивается в текущем году.

«Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трех лет с этой даты», – пояснили в МВД.

Владельцам таких документов необходимо заменить их после истечения трех лет с этой даты, иначе они перестанут действовать в стране.

За вождение с недействительными правами водителю полагается штраф до 15 тыс. рублей и отстранение от управления до восстановления прав.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС