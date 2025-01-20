Этот «китаец» стал лучшим внедорожником на Ближнем Востоке
Exeed VX получил премию Arab Car of the Year как лучший премиальный внедорожник
Автомобилю Exeed VX присудили престижную премию Arab Car of the Year в номинации «Лучший премиальный внедорожник», сообщила пресс-служба бренда.
Премия Arab Car of the Year (ARABCOTY) является значимым событием в автомобильной промышленности Ближнего Востока. В жюри конкурса в этом году вошли 16 профессионалов в области автомобилестроения, включая журналистов, лидеров мнения и экспертов.
Exeed VX
Напомним, Exeed VX дебютировал в РФ в начале прошлого года. Модель является флагманом марки Exeed, занимающей премиальное положение в структуре концерна Chery.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Аutonews
Фото:Exeed
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20.01.2025
Фото:Exeed
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Отзывы о Exeed VX (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Комментарий:
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.
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