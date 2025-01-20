Этот «китаец» стал лучшим внедорожником на Ближнем Востоке

Exeed VX получил премию Arab Car of the Year как лучший премиальный внедорожник

Автомобилю Exeed VX присудили престижную премию Arab Car of the Year в номинации «Лучший премиальный внедорожник», сообщила пресс-служба бренда.

Премия Arab Car of the Year (ARABCOTY) является значимым событием в автомобильной промышленности Ближнего Востока. В жюри конкурса в этом году вошли 16 профессионалов в области автомобилестроения, включая журналистов, лидеров мнения и экспертов.

Exeed VX

Напомним, Exeed VX дебютировал в РФ в начале прошлого года. Модель является флагманом марки Exeed, занимающей премиальное положение в структуре концерна Chery.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Аutonews