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Этот «китаец» стал лучшим внедорожником на Ближнем Востоке

Exeed VX получил премию Arab Car of the Year как лучший премиальный внедорожник

Автомобилю Exeed VX присудили престижную премию Arab Car of the Year в номинации «Лучший премиальный внедорожник», сообщила пресс-служба бренда.

Премия Arab Car of the Year (ARABCOTY) является значимым событием в автомобильной промышленности Ближнего Востока. В жюри конкурса в этом году вошли 16 профессионалов в области автомобилестроения, включая журналистов, лидеров мнения и экспертов.

Exeed VX
Exeed VX

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Напомним, Exeed VX дебютировал в РФ в начале прошлого года. Модель является флагманом марки Exeed, занимающей премиальное положение в структуре концерна Chery.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Аutonews

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Ушакова Ирина
Фото:Exeed
Количество просмотров 156
20.01.2025 
Фото:Exeed
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Отзывы о Exeed VX (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.
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