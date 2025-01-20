Для таких приезжих из других стран прекратится действие водительских прав в РФ

МВД: права получивших ВНЖ и гражданство РФ водителей прекратят свое действие

Водительские права иностранцев, у которых начиная с 1 апреля 2025 года исполнится год с момента получения гражданства РФ, вида на жительство или разрешения на временное проживание, прекратят свое действие на территории нашей страны. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.

«Установлена норма о признании недействительными иностранных водительских удостоверений», – говорится в тексте документа.

Норма начинает действовать по окончании года с момента первого въезда человека, получившего гражданство или вид на жительство в России, после получения иностранных прав.

Уточняется, что за управление транспортным средством с недействительным удостоверением водителю грозит штраф в размере до 15 тыс. рублей, а также отстранение от вождения вплоть до восстановления документа.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: iz.ru