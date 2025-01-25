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Эксперт рассказал, как экономия на автомобильных стеклах может обернуться риском

Стрельбицкий: Экономия на автостеклах приведет к затратам и снижению безопасности

При замене разбитого ветрового стекла стоит учитывать, что недорогие неоригинальные автомобильные стекла изготавливаются из материалов низкого качества, что приводит к их быстрому износу и помутнению, предупредил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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Особенно такие стекла уязвимы перед ударами камней или гравия. Даже небольшой камушек, попавший в лобовое стекло, может привести к появлению крупной трещины, что потребует полной замены детали.

Такие стекла часто имеют неравномерную толщину и дефекты поверхности, что вызывает оптические искажения и ухудшает видимость. Это становится особенно заметно ночью или в плохую погоду, когда свет фар встречных машин отражается от неровностей, добавил эксперт.

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Еще одним недостатком дешевых стекол является их быстрое старение. Под воздействием ультрафиолетовых лучей они желтеют, мутнеют и покрываются царапинами уже спустя несколько месяцев эксплуатации. Это негативно влияет на безопасность вождения и внешний вид автомобиля.

Таким образом, экономия на стеклах может привести к дополнительным расходам и повышенным рискам для безопасности.

Можно ли им сэкономить на обслуживании автомобиля, если он используется редко и только для поездок из города на дачу? Об этом в нашей публикации.

Источник: gazeta.ru

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Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 18
25.01.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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