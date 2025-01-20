Корейские седаны 2017-2023 годов отзовут: в моторе обнаружена фатальная неполадка

Genesis отзовет седаны G70 из-за серьезного дефекта с двигателем, грозящего ДТП

Автопроизводитель Genesis анонсировал отзывную кампанию на популярные спортивные седаны G70 с турбомотором объемом 2,0 л из-за выявленного дефекта в топливной системе.

Genesis G70

Выяснилось, что из-за проблемы в дефектном клапане высокого давления может возникнуть избыточная подача топлива в насос, как следствие – автомобилю грозят потеря мощности и риск аварии.

Интерьер Genesis G70

Всех владельцев G70 выпуска 2017-2023 годов предупредили, что им необходимо оперативно связаться с дилерами официальных сервисных центров для устранения неисправности.

Примечательно, что модели с двигателем объемом 3,3 л данная проблема не затронула. В сервисном центре автомобили пройдут диагностику, также будет произведена замена топливного насоса, все работы проведут бесплатно.

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Источник: carexpert.com.au