Сколько в России официальных СТО? Цифра удивит

«Автостат»: менее 4% всех автосервисов в РФ имеют официальный статус

В России насчитывается 117,5 тыс. точек по обслуживанию и ремонту легковых автомобилей – такую информацию приводит источник на основании статистики по 69 регионам, где сосредоточено около 97% парка российских легковушек.

Интересная цифра: сервисные центры официальных дилеров составляют лишь 4% из этого количества. А вот так называемых неофициалов, то есть независимых СТО, не связанных соглашениями с автопроизводителями и самостоятельно определяющих набор услуг и ценовую политику, гораздо больше – 37%.

Но, конечно, львиная доля разного рода автосервисов – это узкоспециализированные точки. То есть станции с небольшой площадью и узким спектром услуг – например, шиномонтажки, мастерские кузовных работ, боксы по ремонту двигателей и других агрегатов. Конечно, от региона к региону их распространенность варьируется, но в целом по России они составляют более 59% от всего количества СТО.

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Источник: Автостат