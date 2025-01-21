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Сколько в России официальных СТО? Цифра удивит

«Автостат»: менее 4% всех автосервисов в РФ имеют официальный статус

В России насчитывается 117,5 тыс. точек по обслуживанию и ремонту легковых автомобилей – такую информацию приводит источник на основании статистики по 69 регионам, где сосредоточено около 97% парка российских легковушек.

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Интересная цифра: сервисные центры официальных дилеров составляют лишь 4% из этого количества. А вот так называемых неофициалов, то есть независимых СТО, не связанных соглашениями с автопроизводителями и самостоятельно определяющих набор услуг и ценовую политику, гораздо больше – 37%.

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Но, конечно, львиная доля разного рода автосервисов – это узкоспециализированные точки. То есть станции с небольшой площадью и узким спектром услуг – например, шиномонтажки, мастерские кузовных работ, боксы по ремонту двигателей и других агрегатов. Конечно, от региона к региону их распространенность варьируется, но в целом по России они составляют более 59% от всего количества СТО.

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 273
21.01.2025 
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