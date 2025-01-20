Владельцы этих Honda могут потенциально пострадать
295 тысяч автомобилей Honda отозвали в США из-за системы экстренного торможения
Свыше 295 тыс. автомобилей марки Honda попали под отзывную кампанию в США.
Honda Passport
Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) информирует, что авто отзывают из-за непреднамеренного срабатывания автоматической системы экстренного торможения. Этот дефект может увеличить риск ДТП из-за резкого торможения.
Honda Insight
Под отзыв попали модели Honda Passport и Honda Insight 2019-2022 гг. в. Автопроизводитель Honda сообщил, что знает о 412 случаях выявления подобной неисправности.
В России в продаже сейчас есть подержанные автомобили Honda Insight этих годов выпуска.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Reuters
Фото:Honda
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20.01.2025
Фото:Honda
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