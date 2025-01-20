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Владельцы этих Honda могут потенциально пострадать

295 тысяч автомобилей Honda отозвали в США из-за системы экстренного торможения

Свыше 295 тыс. автомобилей марки Honda попали под отзывную кампанию в США.

Honda Passport
Honda Passport

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) информирует, что авто отзывают из-за непреднамеренного срабатывания автоматической системы экстренного торможения. Этот дефект может увеличить риск ДТП из-за резкого торможения.

Honda Insight
Honda Insight

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Под отзыв попали модели Honda Passport и Honda Insight 2019-2022 гг. в. Автопроизводитель Honda сообщил, что знает о 412 случаях выявления подобной неисправности.

В России в продаже сейчас есть подержанные автомобили Honda Insight этих годов выпуска.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Reuters

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 181
20.01.2025 
Фото:Honda
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