Владельцы этих Honda могут потенциально пострадать

295 тысяч автомобилей Honda отозвали в США из-за системы экстренного торможения

Свыше 295 тыс. автомобилей марки Honda попали под отзывную кампанию в США.

Honda Passport

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) информирует, что авто отзывают из-за непреднамеренного срабатывания автоматической системы экстренного торможения. Этот дефект может увеличить риск ДТП из-за резкого торможения.

Honda Insight

Под отзыв попали модели Honda Passport и Honda Insight 2019-2022 гг. в. Автопроизводитель Honda сообщил, что знает о 412 случаях выявления подобной неисправности.

В России в продаже сейчас есть подержанные автомобили Honda Insight этих годов выпуска.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Reuters