Две Лады и 3 «китайца» — на рынке РФ есть бюджетные седаны ценой до 2 млн рублей

Топ-5 самых дешевых седанов в России до 2 млн рублей возглавила Lada Granta

В России нашли пять седанов ценой до 2 млн рублей. Что это за машины? В рейтинге две российские модели и три «китайца».

Топ-5 самых доступных на рынке России седанов возглавляет отечественная Lada Granta, версия в базовой комплектации Standart стоит 750 тыс. рублей.

Lada Granta

Под капотом Гранты бензиновый мотор объемом 1,6 л, он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Вторую строчку занимает Lada Vesta, цена которой в базовой комплектации составляет 1,46 млн рублей. Автомобиль с двигателем объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. и с 5-ступенчатой МКП. В оснащении есть две подушки безопасности и кондиционер.

На третьем месте – китайский BAIC U5 Plus 2024 года выпуска, цена в базовой версии – 1,485 млн рублей. У седана 1,5-литровый атмосферный мотор и 5-ступенчатая МКП. Из опций: многофункциональный руль, медиасистема с цветным экраном, камера заднего вида и парковочные датчики сзади.

BAIC U5 Plus

Цена нового Changan Alsvin 2023 года выпуска с прямой скидкой в 100 тыс. рублей составляет 1,65 млн рублей. У машины атмосферный мотор объемом 1,5 л мощностью 98 л.с., он работает в паре с роботизированной коробкой передач. В оснащении заявлены: медиасистема с 7-дюймовым экраном, кондиционер, круиз-контроль и камера заднего вида.

Замыкает топ-5 Livan S6 Pro за 1,924 млн рублей с мотором объемом 1,5 мощностью 147 л.с. ДВС сочетается с 7-ступенчатым роботом. В списке оснащения: люк, четыре подушки безопасности, климат- и круиз-контроль, медиасистема с крупным экраном, камера заднего вида, обогрев передних кресел.

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Источник: avtonovostidnya.ru