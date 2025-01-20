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Этот надежный семейный кроссовер снова можно купить в России: известна цена

Дилеры привезли в Россию компактный кроссовер Volvo XC40 по цене от ₽6,4 млн

Volvo XC40 2024 г. в. впервые начали продавать в России, автомобили есть в наличии у дилеров в Москве, Петербурге и Твери в комплектации Deluxe Edition, их стоимость начинается от 6,4 млн рублей.

Volvo XC40
Volvo XC40

В комплектацию входит кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении, передние и задние парктроники, двухзонный климат-контроль и прочее.

Интерьер Volvo XC40
Интерьер Volvo XC40

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Под капотом Volvo XC40 2,0-литровый бензиновый мотор мощность 163 л.с., робот. Привод передний. У новой версии популярной модели скошенные фары, минималистичные линии кузова.

Также у автомобиля есть ассистенты помощи при старте в гору и спуске.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Speedme

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Ушакова Ирина
Фото:Volvo
Количество просмотров 1607
20.01.2025 
Фото:Volvo
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