Этот надежный семейный кроссовер снова можно купить в России: известна цена

Дилеры привезли в Россию компактный кроссовер Volvo XC40 по цене от ₽6,4 млн

Volvo XC40 2024 г. в. впервые начали продавать в России, автомобили есть в наличии у дилеров в Москве, Петербурге и Твери в комплектации Deluxe Edition, их стоимость начинается от 6,4 млн рублей.

Volvo XC40

В комплектацию входит кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении, передние и задние парктроники, двухзонный климат-контроль и прочее.

Интерьер Volvo XC40

Под капотом Volvo XC40 2,0-литровый бензиновый мотор мощность 163 л.с., робот. Привод передний. У новой версии популярной модели скошенные фары, минималистичные линии кузова.

Также у автомобиля есть ассистенты помощи при старте в гору и спуске.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Speedme