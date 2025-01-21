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Кроссоверы Haval в России стали доступнее, но не все

Кроссоверы Haval подешевели: названы новые цены на кроссоверы 2024 года выпуска

Российский офис Haval анонсировал снижение цен на свои популярные кроссоверы. Новые прайс-листы касаются только автомобилей 2024 года выпуска. Ранее бренд повысил цены на свои автомобили.

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В отличие от прошлых корректировок, на этот раз цены на модели Haval существенно снизились.

Так, среднеразмерный Haval M6 подешевел на 100 000 рублей и теперь стоит 2 179 000 рублей, а с учетом скидки 250 000 рублей, его итоговая стоимость составляет 1 929 000 рублей.

Компактный Haval Jolion также стал доступнее — его цена упала на 100 000 рублей до 2 049 000 рублей, при этом возможна дополнительная скидка 100 000 рублей.

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Модели Haval Dargo и Haval H3 также подешевели: первая теперь стоит 3 049 000 рублей (до этого цена составляла 3 149 000 рублей), а вторая — 2 699 000 рублей (было 2 799 000 рублей).

Напомним, что на заводе «Автомобильные технологии» в Калуге идет подготовка к серийному выпуску автомобилей Haval M6. Первые машинокомплекты из Китая уже поступили.

Источник: Quto

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Алексеева Елена
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
Количество просмотров 1638
21.01.2025 
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
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