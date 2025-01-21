Эксперты рассказали, на сколько в этом году подорожают подержанные автомобили

Рынок авто с пробегом: рекордные продажи и прогнозы роста цен в 2025 году

В 2024 году продажи подержанных автомобилей в России выросли на 6% и достигли рекорда последних десяти лет – 6,04 млн единиц, сообщили в «Автостате».

Этот результат близок к рекорду 2014 года, когда продажи составили 6,1 млн машин. Рост связан с увеличением продаж новых автомобилей, поскольку многие владельцы продают свои старые машины после приобретения новых.

Lada остается лидером по продажам на вторичном рынке с долей 24,84%. Примечательно, что ее продажи увеличились на 19,2%, достигнув 1,5 млн автомобилей. На втором месте – Toyota, продажи которой снизились на 7,6%, до 619,55 тыс. машин. Тройку замыкает Kia с 349,52 тыс. проданных автомобилей, это плюс 9,6% к результатам 2023 года.

Средняя цена подержанных автомобилей в России в декабре 2024 года (согласно «Автостату») составила 1,48 млн рублей, что на 0,7% больше, чем в ноябре.

Аналитики агентства полагают, что цены на подержанные автомобили в первом полугодии 2025 года расти не будут, в том числе на фоне затоваривания на складах дилеров, в то время как сами дилеры считают возможным подорожание на 3-4% в зависимости от ключевой ставки, курса валют и дефицита автомобилей.

Некоторые даже прогнозируют, что по итогам 2025 года рост цен на рынке бэушек может составить 5-10%.

Это будет связано с повышенным интересом к автомобилям китайского производства, снижением доли параллельного импорта и увеличением срока эксплуатации автомобилей.

По итогам 2025 года большинство участников отрасли и экспертов ожидают сокращения рынка. В «Автостате» считают, что рынок снизится на 3%, а в лучшем случае продажи не вырастут и останутся на уровне 2024 года. Есть также мнение, что при сохранении высокой ставки ЦБ рынок машин с пробегом может сократиться на 5-7%, до 5,9 млн штук.

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Источник: «Коммерсант»