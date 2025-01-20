Эти бэушки россияне чаще всего покупают в кредит

Авито Авто: на рынке с пробегом чаще берут кредиты на японские автомобили

Эксперты Авито Авто изучили заявки на автокредиты для покупки подержанных машин стоимостью свыше 1 млн рублей, по данным платформы за 2024 год.

Анализ показал, что россияне чаще всего оформляют кредиты на японские и южнокорейские автомобили, предлагаемые частными продавцами.

Так, марка Toyota лидирует по доле заявок на кредит – 10,5%. На втором месте Kia с показателем 10,2%. Тройку лидеров замыкает Hyundai (8%), за которым следуют BMW (7,5%) и Mercedes-Benz (7,3%).

Среди отечественных брендов лучшим результатом может похвастаться Lada (ВАЗ), заняв 7-е место с долей 4,7%.

В рейтинге популярных моделей первое место занимает Toyota Camry с долей 3,6%. На втором месте Hyundai Solaris (2,4%), а третью позицию заняла Kia Rio (2,1%).

Lada Vesta и Kia Sportage поделили четвертую и пятую строчки – у каждой модели по 1,7%.