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Эти бэушки россияне чаще всего покупают в кредит

Авито Авто: на рынке с пробегом чаще берут кредиты на японские автомобили

Эксперты Авито Авто изучили заявки на автокредиты для покупки подержанных машин стоимостью свыше 1 млн рублей, по данным платформы за 2024 год.

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Анализ показал, что россияне чаще всего оформляют кредиты на японские и южнокорейские автомобили, предлагаемые частными продавцами.

Так, марка Toyota лидирует по доле заявок на кредит – 10,5%. На втором месте Kia с показателем 10,2%. Тройку лидеров замыкает Hyundai (8%), за которым следуют BMW (7,5%) и Mercedes-Benz (7,3%).

Среди отечественных брендов лучшим результатом может похвастаться Lada (ВАЗ), заняв 7-е место с долей 4,7%.

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В рейтинге популярных моделей первое место занимает Toyota Camry с долей 3,6%. На втором месте Hyundai Solaris (2,4%), а третью позицию заняла Kia Rio (2,1%).

Lada Vesta и Kia Sportage поделили четвертую и пятую строчки – у каждой модели по 1,7%.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 113
20.01.2025 
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