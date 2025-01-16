Эти модели пользуются огромным спросом на рынке б/у

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Среди автомобилей с пробегом в РФ чаще всего покупали Lada, Kia и Hyundai

Как рассказали эксперты автомобильной системы Pango Cars, в 2024 году россияне чаще всего покупали подержанные Lada, Kia и Hyundai.

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На долю каждой марки пришлось по 13%, 12% и 11% от всех продаж соответственно. Топ-5 замыкают Renault (6%) и Nissan (6%). Самыми популярными моделями на вторичном рынке в прошлом году стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.

В среднем сумма выданного кредита в 2024 году составила 1,6 млн рублей и в течение года практически не менялась. Однако, если в январе 2024 года процентная ставка по кредиту составляла 17,5%, то уже в декабре из-за повышения ключевой ставки она составила 24,1%. Чаще всего в кредит приобретали машины, произведенные в 2016 году.

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Если финансирование для приобретения новых автомобилей может достигать 80%, то на вторичном рынке этот показатель колеблется всего от 15 до 30%.

В прошлом году чаще всего россияне приобретали машины возрастом от 11 до 15 лет (30%) и до 5 (25%). Чуть меньшим спросом пользовались автомобили от 6 до 10 лет - 23%. Авто возрастом 20+ лет приобрели только 10% покупателей.

Чуть более трети машин с пробегом в 2024 году стоили от 500 тыс. до 1 млн рублей (33%), почти четверть – от 1 млн до 1,5 млн рублей (24%).

Далее пользовались спросом покупки до 500 тыс. рублей (17%) и от 1,5 млн до 2 млн рублей (15%). Остальная часть продаж пришлась на автомобили стоимостью более 2 млн рублей (12%).

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В Pango Cars ожидают начиная с марта 2025 года роста цен на автомобили с пробегом, что связано с окончанием распродажи остатков новых машин по еще адекватным ценам.

Несмотря на то, что новые автомобили подорожали, приобрести понравившуюся модель можно с хорошей скидкой, об этом в нашей публикации.

Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 162
16.01.2025 
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