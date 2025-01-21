Цены на подержанные машины упали в России: что подешевело больше всего

«Авто.ру оценка»: средняя стоимость авто с пробегом снизилась до двух млн рублей

В России к концу прошлого года средняя цена б/у машины упала до двух млн рублей, что на 12% ниже, чем в январе 2023 года, сообщили эксперты «Авто.ру Оценка». Уточняется, что средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет снизилась на 284 тысячи рублей.

За год средний возраст б/у легковушки увеличился почти до девяти лет, а пробег приблизился к 145 тыс. км. Доля российских брендов в сегменте составляет 13%, немецких – 22%, японских – 21% и южнокорейских – 17%.

«Китайцы» пока не начали массово выходить на вторичный рынок, их доля за прошлый год составила 3,3%.

В топ-10 моделей, подешевевших больше всего, вошли Lada Largus, Chery Tiggo 8 Pro, Exeed TXL, Haval F7, Chery Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Renault Logan II, Lada XRAY, Exeed VX и Range Rover IV. Средняя цена почти всех машин с пробегом в этом списке за год упала на 10% и более.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.