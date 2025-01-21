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Рама, дизель, АКП, блокировки — недорогой внедорожник известной марки скоро в РФ

В 2025 году в России появится недорогой полноприводный пикап Sinotruk Bolden S7

Китайская госкомпания Sinotruk, известная в России, прежде всего, своей грузовой техникой, а в легковом сегменте представленная пока лишь кроссоверами VGV U75 Plus и U70 Pro, готовится вывести на российский рынок новую модель – и именно под «грузовым» брендом Sinotruk. И понятно почему, ведь это пикап Sinotruk Bolden S7, который позиционируется как «универсальный выбор для тех, кто ценит сочетание надежности, комфорта и современных технологий».

Sinotruk Bolden S7
Sinotruk Bolden S7
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Заявленные характеристики и описание точно привлекут любителей пикапов и внедорожников. Грузоподъемность машины составляет 1050 кг. Рама – из оцинкованной стали. Под капотом – дизель WP2H с отдачей 177 л.с. и 410 Нм, работающий в паре с 8-ступенчатой АКП. У пикапа хороший внедорожный арсенал: полный привод, блокировка дифференциала, пониженная передача.

Оснащение небедное: камера 360°, система «прозрачный капот», дополнительная шумоизоляция. Выглядит Sinotruk Bolden S7 также неплохо, являя своей внешностью хороший баланс между модой и утилитарностью.

Сколько за все это попросят – пока неясно. Продажи обещают начать в первой половине 2025 года, и значит, цены мы будем знать в ближайшие два-три месяца.

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А пока лишь отметим, что продающийся у нас кроссовер VGV U70 Pro белорусской сборки входит в пятерку самых доступных семейных автомобилей, предлагающихся сейчас на рынке РФ. Метит ли пикап в бюджетную нишу? Наверняка сказать невозможно. Но тягачи и самосвалы Sinotruk продаются у нас очень хорошо, а у самой компании серьезные планы в РФ.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Sinotruk
Количество просмотров 244
21.01.2025 
Фото:Sinotruk
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