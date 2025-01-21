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Этот доступный аналог Land Cruiser с высоким клиренсом стал хитом

Продажи рамного внедорожника BYD Leopard 8 в Китае составили более 10 тыс. штук

Внедорожник BYD Fangbaobao 8, или BYD Leopard 8, стал хитом в Китае, продано уже свыше 10 000 экземпляров. Модель предлагается в четырех комплектациях, цены варьируются от 52 200 до 56 000 долларов.

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BYD Leopard 8
BYD Leopard 8

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Габариты автомобиля 5195*1994*1875 мм при колесной базе 2920 мм. На этой модели установлена система интеллектуального вождения Huawei Qiankun ADS 3.0. Она умеет дистанционно управлять машиной, автоматически парковаться, также предусмотрено движение авто без участия водителя.

Fangbaobao 8 оснащен подключаемым гибридным мотором объемом 2,0 л и электромотором с общей мощностью 748 л.с. На чистой электрической энергии внедорожник способен проехать 125 км, а общий запас хода достигает 1200 км.

BYD Leopard 8
BYD Leopard 8

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Autohome

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 230
21.01.2025 
Фото:Wikimedia
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