122 л.с., автомат: на российском рынке появится новый седан
Седан Belgee S50 на базе Geely Emgrand выйдет на рынок РФ во втором квартале
Белорусский седан Belgee S50 на базе Geely Emgrand выйдет в продажу на российский рынок во втором квартале текущего года. Его длина равна 4638 мм. В основе S50 лежит модульная архитектура BMA.
Belgee S50
Под капотом автомобиля 1,5-литровый атмосферник мощностью 122 л.с., 5-ступенчатая МКП либо 6-ступенчатая АКП.
Информации о том, сколько будут просить дилеры Belgee за седан S50 в России, пока нет. Стоимость Geely Emgrand сейчас составляет 2,18-2,66 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: «Китайские автомобили»
Фото:Belgee
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21.01.2025
Фото:Belgee
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