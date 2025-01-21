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122 л.с., автомат: на российском рынке появится новый седан

Седан Belgee S50 на базе Geely Emgrand выйдет на рынок РФ во втором квартале

Белорусский седан Belgee S50 на базе Geely Emgrand выйдет в продажу на российский рынок во втором квартале текущего года. Его длина равна 4638 мм. В основе S50 лежит модульная архитектура BMA.

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Belgee S50
Belgee S50

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Под капотом автомобиля 1,5-литровый атмосферник мощностью 122 л.с., 5-ступенчатая МКП либо 6-ступенчатая АКП.

Информации о том, сколько будут просить дилеры Belgee за седан S50 в России, пока нет. Стоимость Geely Emgrand сейчас составляет 2,18-2,66 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 762
21.01.2025 
Фото:Belgee
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