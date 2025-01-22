«Газпром нефть» стала работодателем-лидером для молодежи

Best Company Award провела опрос среди 9 тысяч респондентов

Проведенный в рамках рейтинга Best Company Award опрос охватил 9 тысяч респондентов. Он показал, что ключевыми факторами привлекательности являются конкурентоспособные условия труда, баланс между работой и личной жизнью, стабильность и карьерные перспективы. Компания активно сотрудничает с начинающими специалистами, предоставляя им возможности для профессионального роста через стажировки и образовательные проекты.

Как отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы», среди инициатив компании выделяются двухлетние стажировки на Омском заводе и работы экспертного центра G-Profi, где студенты могут изучать новые цифровые технологии в нефтепереработке. Это позволяет сотрудникам реализовываться в разных направлениях.

– «Газпромнефть-СМ» охватывает всю цепочку производства масел — от разработки в научном центре до выпуска на заводах и поставки на рынок. Комплексный производственный процесс требует привлечения сотрудников разной специализации: инженеров, аналитиков, операторов, механиков, логистов, маркетологов, юристов и многих других, – пояснил Анатолий Скоромец.

Компания ориентирована на создание атмосферы, способствующей как профессиональному, так и личностному росту, расширению компетенций и развитию в различных сферах деятельности. Это, отдельно подчеркнул руководитель, создает уникальные возможности для тех, кто стремится к самореализации и хочет стать частью инновационной и динамичной структуры.

Напомним, ранее в своем интервью Анатолий Скоромец сообщил, что спрос на мультидисциплинарных специалистов будет расти.