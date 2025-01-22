Кому нужно менять права в этом году: ответ эксперта

Эксперт Попов: если права истекают в 2025 году, их можно менять спустя 3 года

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что те, у кого срок действия водительских прав заканчивается в 2025 году, могут поменять их спустя три года.

При этом он сослался на постановление правительства № 353. В 2022 году оно ввело особый режим продления действия водительских прав. В приложении 14 к документу в ст. 12 ч. 5 на три года продлевается срок тех прав, которые истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

«Берем свое водительское и прибавляем к дате окончания срока его действия (если это период с 01.01.2022 по 31.12.2025) цифру три и получаем точную дату», – пояснил эксперт.

Он прибавил, что, если срок действия документа заканчивается в 2026 году, его придется менять по обычным правилам.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: RT