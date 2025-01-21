Сколько теряют в цене современные «китайцы» за первый год после покупки

Эксперт Корнев: Годовалые китайские авто теряют до 40% первоначальной стоимости

Попытки китайских автомобильных компаний вызвать народную любовь у россиян продолжаются уже третий год, и подвижки есть, но потребительские привычки меняются медленно, отмечает руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. Именно они формируют остаточную стоимость автомобиля, подогревая цены на подержанные экземпляры, пояснил он.

Реноме надежных машин немецких и, особенно, японских марок крепко сидит в сознании наших водителей. Несмотря на то что приверженцев «китайцев» уже немало, такие машины до сих пор воспринимают настороженно, тем более с пробегом и первыми потенциальными проблемами. Регулярные слухи о дефицитных запчастях и дорогом ремонте уверенности не прибавляют.

Быстрее доверия к китайским машинам растут цены на них. Регулярное повышение утильсбора, слабая национальная валюта и установившаяся монополия заставляют их активно дорожать. Поэтому относительно свежие машины из вторых рук не сильно дешевле своей «первой цены» из салона, а иногда и дороже. Это относится к проверенным массовым китайским кроссоверам: Haval Jolion, Haval F7 и F7x, Chery Tiggo 4, Geely Coolray, Changan CS55. Они уже знакомы покупателям, на них устоялся спрос, сдерживающий падающую со временем ценность.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Если оставить за скобками ситуацию с увеличивающимися ценами, то годовалые китайские автомобили теряют до 40 процентов своей первоначальной стоимости. Условно говоря, кроссовер за 2,5 млн рублей через год в хорошем состоянии после одного владельца может стоить от 1,5 млн. За это время даже переписанные ценники не нивелируют большую разницу. При этом пробег и появившиеся нюансы состояния сильнее сказываются на прайсах пробежных «китайцев», остальные иномарки меньше зависят от «следов эксплуатации».

Специалист считает, что в ближайшем будущем китайские машины с пробегом будут медленнее дешеветь. Тем не менее, потерянная стоимость за первый год пока сохранится в пределах 40%: это примерно на 10% больше, чем сейчас у японских, немецких и корейских марок.

Девальвация эксплуатируемых китайских машин в цене начнет замедляться вместе с ростом доверия к ним. Российский автолюбитель должен «распробовать» китайский автопром, чтобы у него появилась дополнительная ценность на вторичке, полагает специалист. Завоевывать ее придется через надежное качество сборки и налаженную работу сервисных центров с доступным обслуживанием и ремонтом, подытожил Корнев.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.