Новая машина, лизинг или авто с пробегом: эксперт о текущей ситуации на авторынке

Эксперт Корнев рассказал, какую машину выгодно покупать — новую или с пробегом

Покупка китайского автомобиля на вторичном рынке в нынешних условиях сэкономит автовладельцам до 40% от первоначальной цены после одного-двух лет эксплуатации. Таким мнением с «За рулем» поделился руководитель управления по работе с импортерами «Газпром Автолизинг» Александр Корнев.

Рассуждая о том, какой автомобиль сейчас выгоднее покупать – новый или с пробегом, эксперт напомнил, что цены на рынке новых автомобилей России в ближайшие 2-3 месяца вырастут еще на 10-20% из-за очередного повышения утильсбора в текущем январе.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Примерно в том же диапазоне к нему подтянутся машины с пробегом, цены на которые разогревает сместившийся на них спрос. Покупка китайских автомобилей на вторичке может сберечь до 40% от первоначальной цены после года-двух эксплуатации. С остальными иномарками – примерно в половину меньше.

При этом есть шанс столкнуться с проблемами в части документов и технического состояния транспортного средства. Последнее особенно актуально для некоторых китайских автомобилей, чей запас прочности может подвести уже на первом владельце. К тому же у них есть проблемы с доступностью запчастей и высокими ценами на отдельные позиции. Новые автомобили при этом сейчас – скорее прерогатива обеспеченных людей с деньгами на руках.

Что касается автокредитов, то из-за высоких процентов брать займ рационально только в случае необходимости небольшой доплаты. Также можно рассмотреть вариант с оформлением машины в лизинг, если, конечно, позволит ежемесячный доход, подытожил Корнев.