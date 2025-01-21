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Готов к условиям зимы в РФ: флагманский кроссовер успешно прошел испытания холодом

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 9 PHEV успешно прошел испытания при -37°C

Гибридная версия кроссовера Chery Tiggo 9 PHEV прошла испытания на севере Китая в части безопасности, запаса хода, эффективности зарядки и работы климат-контроля в условиях заснеженных дорог и минусовых температур до -37°C. Об успешных испытаниях рассказали в пресс-службе китайского бренда.

Тесты продемонстрировали, что на чистом электричестве при -37°C новый Chery Tiggo 9 PHEV способен преодолеть расстояние до 94 км. Всего в ходе тестовых испытаний кроссовер проехал более 1000 км, доказав готовность к путешествиям на дальние расстояния даже в суровых зимних условиях.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

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«Комплекс испытаний прошли также и основные компоненты автомобиля, включая тормоза и систему курсовой устойчивости. Первая – система IPB, используемая во всех кроссоверах Tiggo 9, в том числе бензиновых, поставляемых на российский рынок. Она оперативно отвечает на команды водителя и сохраняет точность и эффективность торможения в любых условиях, серьезно сокращая тормозной путь», – уточнили в пресс-службе.

Система курсовой устойчивости использует комплекс сенсоров и алгоритмов для отслеживания состояния автомобиля в режиме реального времени. На покрытых снегом и льдом дорогах система регулирует мощность двигателя и тормозные усилия с целью предотвращения заносов.

Интерьер Chery Tiggo 9
Интерьер Chery Tiggo 9

Бензиновые и гибридные версии Tiggo 9 оснащены штатной телематикой, при помощи которой водитель может дистанционно управлять автомобилем через приложение в смартфоне: глушить и запускать мотор, включать и отключать кондиционер, салонный отопитель, обогрев и вентиляцию сидений, а также открывать и закрывать замки дверей, окна, люк и багажник.

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Также во время тестов хорошо показал себя климат-контроль, при температуре -20°C на прогрев зоны водителя и переднего пассажира Tiggo 9 до 25°C потребовалось всего 10 минут, причем и верхней части салона, и нижней.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Chery
Количество просмотров 297
21.01.2025 
Фото:Chery
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