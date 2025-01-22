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Легендарный японский бренд хочет вернуться в Россию: подробности

Японская марка Suzuki не исключила возобновление продаж в России

Официальное представительство японской марки Suzuki в РФ ожидает возможности возобновить продажу своей продукции в России, сообщили в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус». Там пояснили, что все будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов, прогнозировать что-то сложно.

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«Можно сказать одно: все процессы отлажены, и когда придет время, мы не заставим себя ждать», – рассказали в представительстве.

Уточняется, что сейчас компания занимается, в основном, гарантийным обслуживанием машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 291
22.01.2025 
Фото:Unsplash
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