Все чаще закрываются шоурумы китайских автобрендов, а что дальше?

«Коммерсант»: в России закрываются автосалоны китайских марок, и это продолжится

В 2024 году количество закрытых шоурумов китайских брендов увеличилось в 2,4 раза, достигнув 449 точек.

Причинами стали высокая конкуренция, недостаточная прибыльность и жесткая политика дистрибуторов, требующих выполнения планов по продажам. Таким образом, салоны часто закрывались из-за низких продаж или по инициативе дистрибуторов, недовольных задержками в обновлении шоурумов.

Число открытий китайских автосалонов за год сократилось на 1,5 раза до 964 точек. В то же время общее количество шоурумов китайских брендов в России увеличилось на 19,8%, достигнув 2,78 тыс. точек, а их доля на рынке выросла с 63,8% до 66,9%. Однако, несмотря на рост, рынок остается переполненным китайскими марками, и в будущем ожидается сокращение количества таких автосалонов.

Эксперты авторынка прогнозируют, что в 2025 году продажи новых автомобилей снизятся на 10%, что создаст дополнительные трудности для дилеров. По данным «Автостата», в 2024 году на китайские бренды пришлось 905,95 тыс. автомобилей из 1,57 млн проданных. Поскольку прогнозы не обещают роста рынка, конкуренция среди автосалонов возрастает.

В 2024 году больше всего новых шоурумов открыло китайско-белорусская марка Belgee (135 точек), за ней следуют Solaris (86) и Haval (75). Chery стала лидером по размеру дилерской сети, увеличив количество точек на 4,3%, до 216. Однако несколько китайских марок, таких как Exeed и FAW, сократили количество открытых салонов из-за невыполнения дилерами планов по продажам.

В 2025 году, с учетом отсутствия предпосылок для роста рынка, эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение дилерской сети. В итоге сотни автосалонов могут быть переформатированы или выйти из бизнеса, а общее количество точек на рынке может снизиться ниже 4 тысяч.

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Источник: «Коммерсант»