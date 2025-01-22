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Российский актер принес соболезнования близким найденной в его машине женщины

Актер Куценко не отменил спектакли после инцидента с убитой женщиной в его авто

Российский актер Гоша Куценко не планирует отменять ближайшие спектакли, несмотря на инцидент с найденной в его машине убитой женщиной. Об этом рассказали в администрации театра, в котором служит артист.

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В театре «Ателье» накануне состоялся спектакль, в котором занят Куценко вместе со своей коллегой – Екатериной Климовой.

«На данный момент никаких новостей об отмене не получали. Спектакль состоится, пока все в силе», – уточнили в театре.

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Напомним, после распространившейся в СМИ новости о найденной женщине в автомобиле Запорожец, припаркованном на Кутузовском проспекте, Куценко записал видеообращение, в котором выразил соболезнования родным жертвы. Подозреваемый в убийстве уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник: lenta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 88
22.01.2025 
Фото:Wikimedia
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