Российский актер принес соболезнования близким найденной в его машине женщины

Актер Куценко не отменил спектакли после инцидента с убитой женщиной в его авто

Российский актер Гоша Куценко не планирует отменять ближайшие спектакли, несмотря на инцидент с найденной в его машине убитой женщиной. Об этом рассказали в администрации театра, в котором служит артист.

В театре «Ателье» накануне состоялся спектакль, в котором занят Куценко вместе со своей коллегой – Екатериной Климовой.

«На данный момент никаких новостей об отмене не получали. Спектакль состоится, пока все в силе», – уточнили в театре.

Напомним, после распространившейся в СМИ новости о найденной женщине в автомобиле Запорожец, припаркованном на Кутузовском проспекте, Куценко записал видеообращение, в котором выразил соболезнования родным жертвы. Подозреваемый в убийстве уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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Источник: lenta.ru