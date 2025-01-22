Названы самые продаваемые немецкие машины

Эксперт Головань перечислил десять популярных немецких автомобилей среди россиян

Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом дилерского холдинга «Рольф» Игорь Головань рассказал, что по итогам истекшего года спрос у россиян на машины немецких марок BMW, Mercedes-Benz и Audi остался стабильно высоким. Самой продаваемой моделью с пробегом среди топ-3 популярных брендов стал минивэн Mercedes-Benz V-class третьего поколения со средней ценой 3,3 млн рублей, за ним следует BMW 5 series в кузове G30 (3,6 млн рублей).

На третьей строчке BMW 3 series в кузове F30 (рестайлинг) (2,2 млн рублей). На четвертом месте находится ее дорестайлинговая версия. Замыкает топ-5 седан Mercedes-Benz C-class четвертого поколения.

За ним следуют кроссовер BMW X5 в кузове F15, седан Audi A4 пятого поколения, рестайлинговая BMW 5 series в кузове F10 и бизнес-седан Audi A6 четвертого поколения.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: «Газета.ru»