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Почему цены на такси в праздники растут: разбираемся вместе с аналитиками

Эксперты подсчитали стоимость поездки на такси в Петербурге во время праздников

Средний чек поездки на такси в новогодние праздники в Петербурге составил 687 рублей. Такими цифрами поделились аналитики «Яндекс.Такси».

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Традиционно в период праздников средний чек на поездки в такси ощутимо растет. При этом в начале 2025 года поездки тоже обходились клиентам дороже, чем в обычное время. Хотя темпы роста среднего чека в новогодний период 2024-2025 годов оказались самыми низкими за четыре года, отмечают аналитики.

«Так, средний чек за поездку в РФ в зимние праздники составил 427 рублей, что на 8% больше аналогичного периода в прошлом году. В Санкт-Петербурге средний чек вырос на 16% по сравнению с тем же сезоном прошлого года. В среднем, жители Северной столицы отдавали за поездку в праздничную ночь и на каникулах 687 рублей», – уточнили в пресс-службе компании.

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Причем в 2025 году повышающие коэффициенты в праздничный период срабатывали реже, потому что количество свободных машин в целом соответствовало количеству клиентов. На это повлияли такие факторы, как желание клиентов время от времени совершать пешие прогулки. Во-вторых, из-за отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток движется быстрее.

Другими словами, водители такси могут выполнить больше заказов за такое же время. В итоге средняя скорость автомобиля такси в разных регионах страны в новогодний период 2024/25 года выросла на 3-9% год к году, хотя обычно этот показатель демонстрирует сезонное снижение.

Источник: fontanka.ru

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Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 42
22.01.2025 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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