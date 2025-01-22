Надежный японский кроссовер по цене Lada Vesta теперь доступен в России

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda WR-V по цене от 1,99 млн рублей

Российские дилеры начали предлагать субкомпактный кроссовер Honda WR-V 2025 года выпуска. Автомобиль сопоставим по мощности с Lada Vesta Sportline, но дешевле почти на 500 тыс. рублей. У автомобиля электрорегулируемые зеркала, климат-контроль, мультимедиа с сенсорным экраном, круиз-контроль и прочие опции.

Honda WR-V

При этом уточняется, что у данного праворульного экземпляра нет подогревов. Под капотом установлен атмосферник на 1,5 л мощностью 118 л.с., вариатор. Привод передний.

Автомобиль дилер готов привезти «под ключ» из Японии, однако стоит учесть, что эта и некоторые другие модели поступают на рынок из Индии.

Honda WR-V

Аналогичный Honda WR-V 2024 г. в. из наличия предлагает дилер из Благовещенска по цене 2 795 000 рублей. В Хабаровске новый кроссовер 2024 года выпуска компания продает из наличия за 2 550 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Российская газета»